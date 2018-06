Delmenhorst „Die Stimmung ist gut und die Fahrer sind in bester Laune“, freute sich Uwe Huntemann, Fahrtleiter der diesjährigen Oldtimer-Ausfahrt des ADAC Ortsclubs in Delmenhorst, am frühen Sonntagnachmittag. Um 13.31 Uhr fiel beim Autohaus Mock der Startschuss für die Tour „Rund um die Hünengräber“. Die 72 Kilometer lange Route war den 57 Teams mit ihren glänzenden Autos bis zur Aushändigung des Bordbuchs eine halbe Stunde vor Start noch nicht bekannt.

Innerhalb von zweieinhalb Stunden galt es, nicht nur den richtigen Weg zu finden, sondern an diversen Kontrollpunkten Stempel zu sammeln, bei „stummen“ Kontrollen die korrekte Zahl zu notieren sowie bei Sollzeitprüfungen 20 Meter innerhalb zweier Lichtschranken in exakt sieben Sekunden zu durchfahren. Die Gewinner der fünf Fahrzeugklassen – von Klasse 1 mit Fahrzeugen mit Baujahr 1960 oder älter bis Klasse 5 mit „Youngtimern“ bis Baujahr 1993 – wurden nicht anhand der Schnelligkeit, sondern anhand der Fehlerpunkte ermittelt.

Doch für die meisten Teilnehmer stand ohnehin der Spaß im Mittelpunkt: Olaf und Dorothea Topp aus Ganderkesee etwa nahmen zum ersten Mal bei einer Oldtimer-Ausfahrt teil: „Wir haben uns heute spontan angemeldet und sind schlecht vorbereitet. Unser Ziel ist aber: nicht Letzter werden!“ Auch für Frank und Kerstin Schröder aus Wardenburg war es die erste Delmenhorster Oldtimer-Ausfahrt, Neulinge auf dem Gebiet sind die beiden jedoch nicht. „Wir nehmen seit zwölf Jahren regelmäßig bei solchen Ausfahrten teil. Die Stimmung hier ist sehr gut, das Publikum schön durchmischt“, erzählte Frank Schröder.

Geballte Frauenpower befand sich an Bord des Porsche Targa mit der Startnummer 22: Heike Alperstädt und Jaana Friebel sind auch alte Hasen bei Oldtimer-Ausfahrten. Bildeten sie sonst jeweils mit ihren Männern ein Team, traten sie dieses Mal als starkes Damenteam gegen ihre Männer an – mit Unterstützung der kleinen Tiia.