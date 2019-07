Delmenhorst Zum Open-Air-Kino wird am Samstag, 27. Juli, der Delmenhorster Rathausplatz. Zwischen dem Rathaus und der Markthalle wird einmal mehr eine große Leinwand aufgebaut. Gezeigt wird ab 21.30 Uhr der Film „Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“ aus dem Jahr 2018. Der Eintritt ist frei.

Organisiert wird das Open-Air-Kino von Jugendlichen aus dem Jugendhaus Wittekindstraße und dem Familienzentrum Villa. Unterstützt werden sie von allen Kinder- und Jugendhäusern der Stadt Delmenhorst und dem Fachdienst Jugendarbeit in Kooperation mit dem Mobilen Kino Niedersachsen.

Das Publikum sitzt auf Bierzeltbänken, eigene Sitzgelegenheiten sowie Essen und Getränke können mitgebracht werden. Eine Kleinigkeit zu knabbern wird es vor Ort geben. Um 21 Uhr können die Gäste an einer freiwilligen, kleinen Mitmach-Aktion teilnehmen, heißt es weiter.

In dem Film von Ken Scott nach dem Roman von Romain Puértolas geht es um den jungen Fakir Aja. Dieser verdient sich seinen Lebensunterhalt in den quirligen Gassen Mumbais. Doch eine Frage beschäftigt ihn seit frühester Kindheit: Wer ist sein Vater? Erst nach dem Tod seiner Mutter entdeckt er eine Spur, die nach Paris führt. Kurz entschlossen macht Aja sich auf die Reise in die Stadt der Liebe, wo er gleich am ersten Tag die bezaubernde Amerikanerin Marie kennenlernt. Bevor Aja jedoch die Chance bekommt, ihr Herz zu erobern, verschlägt es ihn auf eine spektakuläre Reise quer durch Europa.

Ajas abenteuerlicher Trip folgt unvorhersehbaren Pfaden, auf denen er die Eigentümlichkeiten des europäischen Kontinents kennenlernt: Er stößt auf Widerstände und Konflikte, erlebt aber auch tiefe Freundschaft und große Herzlichkeit...