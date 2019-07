Delmenhorst Lächeln, posten, neu auslegen – das ist auf der Facebookseite der Düsternsteine zu lesen. Die Düsternsteine, das ist eine neu gegründete Nachbarschaftsgruppe im Stadtteil Düsternort in Delmenhorst. Bereits zum zweiten Mal haben sie sich nun getroffen, um Steine zu bemalen. Warum?

„Wir hatten das im Internet gesehen, dass andere Gemeinschaften das machen und da dachten wir uns, das könnten wir auch mal machen“, sagt Sarah Stellamanns vom Nachbarschaftsbüro. Aus Amerika sei der Trend gekommen.

Viele in der Nachbarschaft machen mit: Zusammen bemalen sie Steine und legen sie dann irgendwo in der Nachbarschaft aus. Bestenfalls führt das dann zu einem Lächeln auf dem Gesicht des Finders und zu einem stärkeren Gemeinschaftsgefühl. Im schlimmsten Fall, liegen neben den normalen Steinen eben bemalte Steine herum. Die Steine holten Sarah Stellamanns und ihre Kollegin Bea Brüsehoff momentan aus dem Baumarkt. „Wenn wir nachher zusammen spazieren gehen, werden wir aber auch neue Steine sammel“, sagt Stellamanns. Die bemalen sie dann in der nächsten Runde.

Beim ersten Treffen waren noch nicht so viele Nachbarn gekommen, erzählt Stellamanns. Beim zweiten Treffen hingegen sieht das schon ganz anders aus: Die kleinen Räumlichkeiten des Nachbarschaftsbüros sind schnell voll. Knapp 16 Nachbarn, bis auf ein Kind alle erwachsen, sitzen um den beinahe zu klein wirkenden Tisch in der Mitte und bemalten noch kleinere Steine. „Hier haben wir alles was wir brauchen, Farben und Ruhe“, sagt Stellamanns.

Beim Bemalen ist ihnen die Umweltfreundlichkeit der Materialien wichtig. So benutzen sie wasserfeste aber naturschonende Farben, auf Glitzer oder Sticker verzichtet sie ganz.

Einige Teilnehmer platzieren ein Facebook-Zeichen auf den Stein. „Das soll den Finder darauf aufmerksam machen, den Stein bei Facebook zu posten.“

Neben den netten Runden in denen bei Kaffee und Keksen diese Steine entstehen, soll das Ganze auch noch einen anderen Effekt haben: „Man geht dann viel achtsamer durch den Stadtteil“, sagt Ingrid Jakob, eine Bewohnerin des Stadtteils. An das gemeinsame Malen schließt sich ein Spaziergang an, bei dem die Steine dann verteilt werden können. „Oder man nimmt sie mit nach Hause, das geht auch“, sagt Jakob.

Ein Nachbarschafts-Versteckspiel beginne dadurch, sagt Jakob. „Wenn man Steine platziert hat, schaut man dort öfter am Tag nach, ist er noch da?“ Oft hinterließen Finder auch kleine Notizen, Worte der Dankbarkeit. Das freue dann um so mehr.

Auch viele Bewohner mit Asylhintergrund machen beim Steinebemalen mit. Wie zum Beispiel Chamoun Joussef. „Ich habe das aramäische Alphabet auf Steine geschrieben“, sagt er. Die dreijährige Alda Hasan übt sich derweil erst einmal in Kleckse fabrizieren. Auch wenn einige Steine aussehen wie wahre Kunstwerke, den Bewohnern geht es hierbei weniger um ästethischen Anspruch als mehr um das Miteinander.