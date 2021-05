Ortsverein räumt an Welse auf

Delmenhorst Der SPD-Ortsverein Bungerhof-Hasbergen veranstaltet am Samstag, 15. Mai, im Stadtnorden entlang der Welse einen Aufräumtag, wie die Vorsitzenden Annette Kolley und Arndt Horstmann mitteilen. Der Tag steht unter dem Motto „Delmenhorst putzt sich raus“.

Gemeinsam mit ihrer Oberbürgermeisterkandidatin Funda Gür wollen die Ortsvereinsmitglieder in einem kleinen und coronakonformen Rahmen für Sauberkeit in der Umgebung sorgen. Auch die beiden maßgeblichen Organisatoren Dittmar Knoche, Vorsitzender der AG 60 plus, und Alexander Mittag, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, stehen für Gespräche zur Verfügung. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Tankstelle bei Kaufland an der Stedinger Straße.