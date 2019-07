Pächter für Graft-Kiosk gesucht

Delmenhorst Die Stadt Delmenhorst und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (dwfg) suchen ab sofort einen Pächter für den Kiosk auf den Graftwiesen. Das teilte die Stadt mit.

Der Kiosk ist circa 21 Quadratmeter groß, ausgestattet mit einer Theke und bietet die Möglichkeit für eine Außenbewirtschaftung. Eine Küche ist nicht gegeben. An das Gebäude grenzt eine öffentliche Toilette an, die auch von den Besuchern der Graftanlage genutzt wird. Diese Anlage wird ebenfalls von dem Pächter versorgt. Der neue Pächter sollte Spaß am Verkauf von Produkten und am täglichen Umgang mit Menschen haben. Außerdem sollte er oder sie über kaufmännische Kenntnisse verfügen, um ein Gewerbe selbstständig führen zu können.

Wer Interesse an einer Pacht hat, kann sich gerne weitere Informationen über den Kiosk und die Pachtkonditionen einholen, unter Telefon 04221/ 99 28 82 oder per Mail unter info@dwfg.de.