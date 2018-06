Delmenhorst Die Palliativstation am Delmenhorster Krankenhaus wird zehn Jahre alt. Das soll im August mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen gefeiert werden, kündigt Dr. Ales Stanek, am Josef-Hospital Chefarzt für Anästhesiologie, an. Stanek hat in Delmenhorst der Palliativmedizin und der multimodalen Schmerzmedizin, die auf physikalische Therapien und psychosoziale Betreuung in Kombination setzt, den Weg bereitet.

Auf der sieben Betten großen Palliativstation werden schwerkranke Patienten betreut. Im vergangenen Jahr zählte die Station rund 100 Patienten, in diesem Jahr ist diese Zahl bereits jetzt erreicht. Krankenhaus-Geschäftsführer Florian Friedel unterstreicht den guten Ruf der Palliativstation. „Wir bekommen extrem positive Rückmeldungen“, sagt er. Die Palliativstation fülle auch eine Versorgungslücke. In Oldenburg zum Beispiel gebe es nichts Vergleichbares.

Für die multimodale Schmerztherapie werden acht Betten vorgehalten. Neuer Leiter der Schmerztherapie ist Dr. Martin Kernbach.

Seit Kurzem sind auf der Palliativstation regelmäßig alle 14 Tage für zwei Stunden die Klinikclowns zu Gast. „Der Effekt ist unglaublich“, sagt Stanek. „Die Patienten entwickeln plötzlich wieder einen Lebenswillen.“ Der Chefarzt unterstreicht, dass die wenigsten Patienten mit den Füßen nach vorne die Station wieder verlassen. „Viele verbinden mit der Palliativstation Sterben. Dem ist nicht so.“ Um die nach Hause entlassenen Patienten angemessen weiter begleiten zu können, gebe es den palliativmedizinischen Dienst mit einem Arzt, einem Psychologen, einem Physiotherapeuten und einer Pflegefachkraft. Für den palliativmedizinischen Dienst liefen derzeit Verhandlungen mit den Kostenträgern, um die Stundenvergütung zu verbessern, berichtet Geschäftsführer Friedel, denn „grundsätzlich sollte auch dieses Angebot kostendeckend sein“.