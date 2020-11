Pandemie in Delmenhorst: Keine neuen Corona-Infektionen am Montag

Delmenhorst Keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Delmenhorst hat das Land Niedersachsen am Montag gemeldet. Insgesamt wurden 1167 Corona-Fälle in der Stadt registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg auf 13: Ein älterer Mann (etwa 80 Jahre) und eine ältere Frau (Ende 80), die an Covid-19 erkrankt waren, sind im Josef-Hospital Delmenhorst verstorben. Der Inzidenzwert beträgt aktuell 145,7. Zudem meldete das Josef-Hospital Delmenhorst am Montag 15 Corona-Patienten, sechs von ihnen sind auf der Intensivstation.