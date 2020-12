Pandemie in Delmenhorst: Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Delmenhorst Ein weiteres Todesopfer der Corona-Pandemie in Delmenhorst hat das Land Niedersachsen am Mittwoch gemeldet. Laut Gesundheitsamt handelt es sich um eine über 90-jährige Frau, die am Dienstag im Josef-Hospital Delmenhorst gestorben ist. Die Zahl der Menschen aus der Stadt, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat sich damit auf 17 erhöht. Zudem meldete das Land 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Delmenhorst. Insgesamt wurden in der Stadt 1282 Corona-Fälle registriert, der Inzidenzwert stieg auf 122,5 (Dienstag: 113,5). Das Josef-Hospital vermeldete 16 Corona-Patienten, davon sind fünf auf der Intensivstation.