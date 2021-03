Pandemie: Stadt stockt Corona-Fonds auf

Delmenhorst Um die ökonomischen Folgen der Corona-Krise in Delmenhorst weiterhin abfedern zu können, hat der Stadtrat den kommunalen Hilfsfonds am Donnerstag ein weiteres Mal um eine Million Euro aufgestockt.

Zur Unterstützung von kleineren Unternehmen, Freiberuflern und Existenzgründern, die keine Förderung aus Geldern des Bundes oder des Landes erhalten, hatte die Politik im Sommer 2020 zunächst 1,5 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt bereit gestellt. Im November folgte die erste Aufstockung um eine Million, nun liegt das Budget bei 3,5 Millionen Euro. Der am Donnerstag gefasste Ratsbeschluss gilt allerdings unter Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2021 durch die Kommunalaufsicht.

Heftige Reaktionen

Den Antrag zur erneuten Aufstockung hatte Murat Kalmis, Vorsitzender der Gruppe FDP/ UAD, im Namen fast aller Ratsfraktionen eingebracht. Nur die Fraktion der Ungebundenen und die AfD machten nicht mit. So war es dann auch AfD-Ratsherr Yakub Seven, der dafür plädierte, „den Gürtel enger zu schnallen, anstatt in den Urlaub zu fahren“ und den Hilfsfonds als „Wahlgeschenk zum Stimmenkauf“ bezeichnete. Dies rief bei den übrigen Ratsmitgliedern zum Teil heftige Reaktionen hervor. „Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und nicht darum, einen Urlaub zu finanzieren“, betonte Kristof Ogonovski, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Auch Edith Belz (Linke) zeigte sich empört: „Einige Selbstständige haben ihre komplette Altersvorsorge verbraucht und stehen jetzt vor der Altersarmut. Die wollen nicht in den Urlaub, sondern endlich wieder arbeiten.“

Außerdem ging es bei der Stadtratssitzung um die Bewerbung von Delmenhorst als sogenannte „Modellkommune“. Damit soll es möglich sein, mit einem negativen Corona-Schnelltest etwa ohne Voranmeldung zu shoppen oder zum Essen auszugehen.

25 Modellkommunen

Inwieweit die Landesregierung am Plan festhält, einzelnen Städten Öffnungen zu ermöglichen, bleibt abzuwarten. „Nach aktuellem Stand soll es 25 Modellkommunen geben, die Öffnungen ab dem 6. April anstreben“, sagt Deniz Kurku (SPD), Ratsherr und Landtagsabgeordneter im Gespräch mit unserer Redaktion. Gleichzeitig verweist er auf den Kampf gegen die dritte Welle: „Unser Hauptanliegen ist es, für eine Einhaltung der Regeln zu sorgen und das Impfen und Testen voranzubringen.“

Ein Baustein für die Bewerbung als Modellkommune könnte auch die Verwendung der Luca-App sein, um die Kontaktnachverfolgung zu erleichtern. Der Rat beschloss, eine technische Umsetzung für Delmenhorst anzugehen. Die Verwaltung bereitet den Einsatz der App vor.