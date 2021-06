Paten für junge Familien

Delmenhorst Die Familienpaten des Caritasverbandes Delmenhorst bereiten sich auf neue Einsätze vor: Ab Ende Juni werden neue Patenschaften des Projekts „Rückenwind“ geplant. Gerade Familien mit kleineren Kindern seien durch die Corona-Pandemie stark belastet, heißt es in einer Mitteilung. Aber auch ohne diese besondere Situation fehle jungen Familien oft ein unterstützendes Netzwerk. Wenn die Großeltern und die weiteren Angehörigen weiter entfernt wohnen, berufstätig sind oder krankheitsbedingt ausfallen, fehlt oft eine helfende Hand.

Die Ehrenamtlichen helfen auch in Familien mit höherem Bedarf, zum Beispiel mit mehreren kleinen Kindern, Mehrlingen oder Kindern mit besonderem Förderbedarf. Auch Alleinerziehende mit kleinen Kindern stehen vor besonderen Herausforderungen. Die geschulten Ehrenamtlichen kommen meist einmal in der Woche in die Familien, gehen mit den Kindern spazieren, auf den Spielplatz, unterstützen bei Hausaufgaben, begleiten zu Ämtern, Ärzten, haben ein offenes Ohr oder Ähnliches. Der Bedarf wird individuell abgesprochen.

Petra Gieseking koordiniert das Projekt. Sie besucht die Familien auch zu einem Startgespräch. Das Angebot ist kostenfrei und freiwillig. Interessenten können sich beim Caritasverband Delmenhorst unter Telefon 0 42 21/98 34 90 melden.