Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst Leicht verletzt worden ist ein Pedelec-Fahrer am Sonntag bei einem Unfall in Delmenhorst. Gegen 21 Uhr übersah laut Polizei ein 30-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst beim Abbiegen in die Breslauer Straße den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Pedelec-Fahrer, ebenfalls Delmenhorster. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem fest, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den 30-Jährigen wurden ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.