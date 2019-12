Delmenhorst Mittlerweile ist Hans-Jürgen Hammer bei „Meyer“ angekommen. Circa 16 000 Einträge hat er schon ins Programm Excel eingepflegt. Doch der namenreiche Buchstabe „S“ steht ihm noch bevor. Seit fast sechs Jahren digitalisiert er ehrenamtlich die Personalkartei der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei.

Dass die Karteikarten mit sämtlichen Informationen zu den ehemaligen Mitarbeitern der Nordwolle noch erhalten sind, ist ein Glücksfall. Da das Unternehmen ein eigenes System für die Rente und die Krankenkasse hatte, wurde die Personalkartei lange aufbewahrt. In den Akten finden sich zum Teil geschichtliche Schätze, sagt Hammer.

Sie geben Namen, Geburtsdaten, Namen der Kinder, die Abteilung sowie persönliche Vermerke wieder. So ist einer Karte zu entnehmen, dass ein Mitarbeiter entlassen wurde, da er Fahrräder gestohlen hatte. Aber auch Belästigungen, Handgreiflichkeiten oder Bewertungen sind in manchen Akten zu finden, sagt der 78-Jährige. Die frühesten Karteikarten sind von 1916. Darunter sind allerdings auch Mitarbeiter, die schon in den 1880er ihre Arbeit auf der Nordwolle aufgenommen haben.

Unterstützt wird Hammer seit etwa fünf Jahren von der Ehrenamtlichen Birgit Matthies. „Jede Karte ist einmal in die Hand genommen worden“, sagt sie. Sie hat die Karten entstaubt, gesäubert und zum Teil geflickt. Auch vor weiteren Beschädigungen sei die Kartei jetzt geschützt. Matthies sortiert die Karten für ihren Kollegen vor. „Alles was auf der Karte steht, geht in die Erfassung“, erklärt die 54-Jährige. Per Hand tippt Hammer die Angaben in seinen Computer. Die Daten werden dann im Stadtarchiv gesichert.

An einigen Karteikarten müssen die Ehrenamtlichen jedoch lange rätseln, bevor sie in das System eingepflegt werden können. Viele Karten seien in Sütterlinschrift geschrieben und die unterschiedlichen Handschriften seien nicht immer leicht zu entziffern. Bewaffnet mit einer Lupe dauert es manchmal eine halbe Stunde, bis sie die Daten entschlüsselt haben.

Doch beide bleiben am Ball: Hammer und Matthies haben eine persönliche Motivation, die Personalkartei durchzuarbeiten – ihre Familien. Viele Verwandte der beiden haben auf der Nordwolle gearbeitet, wodurch beide erst auf das Ehrenamt gekommen sind. Durch die Arbeit finden sie immer wieder Neues über ihre Großeltern, Onkel und Tanten heraus.

Doch auch für das Museum ist die Digitalisierung der Personalkartei wertvoll. Zudem erhält das Archiv täglich Anfragen von Verwandten ehemaliger Nordwolle-Mitarbeitern, die mehr über ihre Familie herausfinden wollen. „Die haben hier häufig der Aha-Effekt“, sagt Matthies. Die Personalkartei ist aufgrund des Datenschutzes nicht öffentlich zugänglich, doch Interessenten können sich an das Museum wenden und bekommen auf Nachfrage sogar eine Kopie spezieller Karten.

Das Interesse der Verwandten motiviert die Ehrenamtlichen zusätzlich, weiter zu arbeiten. „Ich will das schaffen“, sagt Hammer. „Was man anfängt, soll man auch zu Ende machen.“