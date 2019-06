Delmenhorst Gemeinsam das Tanzbein beim Frühschoppen schwingen: Das erwartet auch zu diesem Pfingstfest die Besucher der Gastronomie Schierenbeck an der Bremer Straße 327 in Delmenhorst. Für die musikalische Untermalung sind gleich zwei Auftritte angesetzt, beide Darbietungen am Sonntag, 9. Juni, sowie am Montag, 10. Juni, beginnen um 11.30 Uhr und werden voraussichtlich gegen 14 Uhr enden.

Duo tritt Sonntag auf

Wolfgang Lock und Detlef Blanke wollen am Sonntag ihr Publikum begeistern. Das Duo tritt zwar erst seit 2017 zu zweit auf, doch beide sind schon seit vielen Jahren in der Branche unterwegs und haben in verschiedenen Formationen gespielt. Bekannt sind sie vor allem als Frontleute der Band „Gordon“, die sich 2007 gegründet hat und im ganzen norddeutschen Raum Konzerte spielt. Wolfgang Lock spielt die Akustik-Gitarre und übernimmt den Leadgesang. Variabel, rockig und immer virtuos, führt er mit seiner unverkennbaren Stimme durch die Songs, heißt es in der Ankündigung.

Musik aus mehreren Jahrzehnten

Ihm zur Seite steht der erfahrene Bassist Detlef Blanke. Er sorgt für den dicken Ton des Duos, mal begleitend, aber auch solierend. Er versteht sich auch als Backgroundsänger und unterstützt den Leadgesang mit seiner zweiten Stimme. Das Duo spielt ausgewählte Musik aus mehreren Jahrzehnten, unter anderem von Supertramp, Billy Joel, den Beatles, Doobie Brothers, Cat Stevens oder Tom Petty. Während des Konzerts gibt es bei Schierenbecks ein Frühschoppen.

Lateinamerikanischer Pfingstmontag

Den Pfingstmontag wollen die drei Musiker von „Trio Tropical“ etwas exotischer gestalten. Die Mitglieder der Band stammen aus Portugal Spanien und Chile. Sie bringen ein spanisch lateinamerikanisches Akustik-Live-Programm mit Liedern aus Lateinamerika und Spanien à la Gipsy Kings mit nach Delmenhorst.

Durch die zweite spanische Gitarre erhält das „Trio Tropical“ eine Verstärkung der temperamentvollen Interpretation der Live-Performance. •

Einfach vorbeikommen

• Anmeldungen für die beiden Auftritte am Pfingstsonntag, 9. Juni, und Montag, 10. Juni, sind nicht erforderlich.