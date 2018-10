Delmenhorst Gegen den Müll und für einen schöneren Stadtteil engagieren sich die Anwohnerinnen und Anwohner in Düsternort. Das Nachbarschaftsbüro hatte dafür gemeinsam mit dem Fachdienst Umwelt, dem Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz, der Mevlana-Moschee und dem Düsternort-Café eine Pflanzaktion auf die Beine gestellt.

Bei dieser verschönerten rund 20 Helfer zwei Grünstreifen an der Breslauer Straße und einem am Marktplatz an der Düsternortstraße mit rund 2500 Blumenzwiebeln, die im Frühjahr 2019 blühen und für bunte Farbtupfer an den Straßen sorgen sollen. An diesen Orten wird sehr zum Ärger der Anwohner immer wieder von Unbekannten illegal Müll abgeladen.

„Es ist bekannt, dass der Müll hier ein Problem ist. Wir wollen aber nicht tatenlos zusehen, sondern selbst etwas tun, um Düsternort schöner zu machen“, sagt Bea Brüsehoff vom Nachbarschaftsbüro Düsternort. Die Idee zu der Aktion kam vom Arbeitskreis „Sauberes Delmenhorst“, der sich seit dem Jahr 2004 dafür einsetzt, das Delmenhorster Stadtbild attraktiver zu machen.

„Wir haben die Idee sehr gern aufgenommen und hoffen, dass wir die Aktion auch im nächsten Jahr fortsetzen können. Mit den Blumen sieht es einfach viel schöner aus“, sagt Monika Grenzdörfer vom Fachdienst Umwelt. Ihre Kollegin Katrin Stöver vom Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz freut sich über die vielen Menschen, die sich einbringen wollen: „Jeder kann seinen Anteil leisten und die Natur unterstützen. Dazu reicht auch schon ein kleines Beet vor der Haustür.“

Die neuen Blumen, die im Frühjahr 2019 aus dem Boden sprießen sollen, sind nicht nur fürs Auge gedacht. „Sie sind auch eine Hilfe für die Insekten“, erklärt Bea Brüsehoff. Deshalb wurden Blumen ausgewählt, die mit ihrem Nektar dem brummenden und summenden Volk entgegenkommen. Eine Pflege wird später nicht nötig sein, erklärt Karin Hemken von der Stadt. Die Blumen würden wild wachsen und sich von alleine ausbreiten.

Mit Händen und Schaufeln gingen die Anwohner, angeleitet von den „Profis“, ans Werk. Die Beete waren von der Stadt Delmenhorst bereits umgegraben und vorbereitet worden. Es galt also, kleine Löcher zu buddeln und die Zwiebeln tief in die Erde zu drücken, die dann im Frühjahr erstmals austreiben, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmen.