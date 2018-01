Delmenhorst Andreas Neugebauer hat einen Schlussstrich gezogen. Der Pirat der ersten Stunde hat seine Partei zum Jahresende verlassen, fortan wird er als Parteiloser weiterhin eng mit der SPD-Fraktion im Delmenhorster Rat zusammenarbeiten und die bisherige Gruppenarbeit unter dem bisherigen Namen „SPD/Piraten“ fortsetzen. Es sei eine gute Zusammenarbeit, betont Neugebauer, auch von anderen Kollegen aus dem Rat erhalte er viel Zuspruch. Über einen eventuellen Eintritt in eine andere Partei will der Ratspolitiker (noch) nicht reden. Das hinge auch davon ab, ob er sich bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2021 wieder zur Wahl stellen werde.

„Es passiert eigentlich nichts mehr“, sagt der ehemalige Pirat über die Partei, die im September 2006 in Berlin gegründet worden war und in ihren ersten Jahren große Wahlerfolge erzielte. Im Landesverband der niedersächsischen Piraten sind nach Neugebauers Kenntnis „vielleicht noch vier oder fünf Leute“ aktiv. Neugebauer selbst war Landesvorsitzender von 2012 bis 2015. Das ganze Projekt sei „grandios gescheitert“, sagt der Delmenhorster Kommunalpolitiker, der dem Rat der Stadt seit 2012 angehört, seit der Kommunalwahl 2016 als alleiniger Pirat.

Dass es mit den Piraten auch in Delmenhorst abwärts ging, war spätestens Ende 2016 erkennbar geworden. Damals kündigte der Kreisverband nach fünf Jahren sein Büro an der Schulstraße – wegen rapiden Mitgliederschwunds nach der Wahl. In guten Zeiten zählte der Kreisverband laut Neugebauer rund 50 Mitglieder in Delmenhorst, „in 2016 waren es noch sieben Leute“. Die hohen Sympathiewerte, die die Piraten etwa bei der Beurteilung ihres Wahlprogramms erzielt hätten, hätten sich leider niemals im Wahlergebnis widergespiegelt.

Der heute 51-Jährige hatte sich vor Jahren für einen Beitritt zur Piratenpartei entschieden, weil er als Systemadministrator seit jeher ein besonderes Verhältnis zu Computern und Netzwerken hatte. „Ich bewege mich im Internet, seit es das gibt“, sagt Neugebauer. „Für die Piraten war damals Netzpolitik wichtig. Und auch mir ging es darum, dass man das politisch begleiten kann.“ Heute zeige sich deutlich, dass man die rasant fortschreitende und immer mehr ins Privat- und Arbeitsleben eindringende Informationstechnologie politisch sogar begleiten müsse, betont Neugebauer.

Vielleicht sind die Piraten einfach zu schnell gewachsen, glaubt der Kommunalpolitiker im Rückblick. „Es waren zu Beginn die Protestwähler, die die Piraten gewählt haben. Das rapide Wachstum war nicht organisch.“