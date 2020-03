Pkw wird in Haus geschleudert

Delmenhorst Einen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen hat es am Freitag um 18.50 Uhr in Delmenhorst gegeben. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Pkw eines 26-jährigen Ganderkeseers in ein leerstehendes Wohnhaus geschleudert, teilte die Polizei mit.

Eine 42-jährige Delmenhorsterin wollte mit ihrem Auto von der Stedinger Straße nach links in die Schönemoorer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie sie den ihr entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Fahrzeugführer, weshalb es zum Unfall kam. Zu allem Überfluss war der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Schadenshöhe beträgt etwa 4500 Euro.