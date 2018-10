Delmenhorst Applaus brandet bei den rund 100 Zuhörern auf, als Deniz Kurku seinen Appell ins Mikrofon spricht. Die Bürger dürften die Politik mit der Problematik des Rechtsextremismus nicht alleine lassen, fordert der Landtagsabgeordnete der SPD-Fraktion für Delmenhorst. Jeder sei in der Verantwortung, dem entgegenzutreten. Im Auditorium der Markthalle scheint die Botschaft angekommen zu sein.

Fünf Experten hatten sich dort am Donnerstagabend – moderiert von Journalist Stefan Schölermann (NDR Info) – der Frage gestellt: „Ist unsere Demokratie in Gefahr?“ Antwort: Eine direkte Gefährdung sei nicht zu erkennen, es bestehe aber dringender Handlungsbedarf. „Unsere Demokratie steht vor einer Bewährungsprobe“, sagte Jürgen Schulenberg vom Breiten Bündnis gegen Rechts.

Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hatte zu einer Podiumsdiskussion geladen, um rechtsextremistische und rechtspopulistische Tendenzen als Herausforderung für Staat und Zivilgesellschaft herauszuarbeiten. „Wir haben auch in Delmenhorst einen spürbaren Rechtsruck erlebt. Das Schema ist überall dasselbe: Die Rechtspopulisten grenzen sich ab, schüren gezielt Ängste in der Bevölkerung und versuchen, das System zu untergraben“, erklärt Urban Überschär, Leiter des Landesbüros Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit Verweis auf die sieben AfD-Ratssitze in der Stadt.

„Die AfD bedient Themen wie Angst und Unsicherheit. Die Menschen merken, dass sich die Welt durch Globalisierung und Digitalisierung verändert“, sagt Kurku. Genau dort würden die Populisten ansetzen und vermeintlich einfache Lösungen anbieten. „Da heißt es dann: Die Flüchtlinge sind schuld.“

AfD kritisiert Kamps Teilnahme Die AfD-Kreistagsfraktion Oldenburg-Land kritisiert die Teilnahme von Saskia Kamp, Kreisgeschäftsführerin Diakonie in Delmenhorst/Oldenburger Land an der Diskussionsrunde „Ist unsere Demokratie in Gefahr?“. Dort werde laut AfD Instrumentalisierung gegen die Partei betrieben. Auch dass Parteimitglieder „angeblich rechter Parteien“ von der Veranstaltung ausgeschlossen werden, wird abgelehnt. Dadurch würden kritische Nachfragen verhindert werden. So wolle die AfD beispielsweise wissen, „wer die größten Profiteure der Berliner und niedersächsischen Asyl-Groko“ seien. Dazu erklärte AfD-Kreistagsmitglied Patrick Scheelje: „Wir halten die Verbreitung und jede Plattform des Linksextremismus für demokratiefeindlich. Die Bewohner Ihrer Diakonie bedürfen Verantwortung und keiner Ideologie, die aufgrund der Finanzierung der Einrichtung nicht von Linkspopulisten eingenommen werden darf.“

Als parteiförmige Darstellung dieser rechten Tendenzen sieht Andreas Kemper die AfD. „Die Entwicklung ist besorgniserregend“, sagt der Soziologe. Die Partei habe einen Kulturkampf ausgerufen und bedrohe die demokratischen Grundrechte. „Sie ist eine Partei der Ungleichwertigkeit und unterscheidet nach Ethnie, Klasse und Geschlecht“, erklärt Kemper. Insbesondere AfD-Politiker Björn Höcke sei eine gefährliche Figur. „Er ist kein Rechtspopulist, sondern ganz klar ein Faschist“, sagt Kemper und will dies mit Aussagen Höckes belegen.

„Die Menschen haben ihre Identität verloren. Sie wissen nicht mehr, wohin sie eigentlich gehören“, sieht Saskia Kamp, Kreisgeschäftsführerin Diakonie, den Nährboden für rechte Tendenzen. Für Martin Göske von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (IBIS) gibt es nicht „die eine Erklärung. Es gibt aber viel zu wenig politische Bildung. Der Jugend muss ein positives Bild der Grundrechte vermittelt werden.“ Einig sind sich die Experten in der Herangehensweise. Aufklärung sei der einzige Weg, die Entwicklung zu stoppen.