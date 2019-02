Delmenhorst Der Aldi-Markt an der Syker Straße will in naher Zukunft seine Marktfläche erweitern. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Planungsausschusses an diesem Dienstag hervor. Demnach soll das derzeit 800 Quadratmeter große Gebäude abgerissen werden und der Neubau dann über eine Fläche von 1200 Quadratmetern verfügen.

2017 ging der Antrag bei der Stadt ein, im vergangenen Jahr beschloss der Verwaltungsausschuss, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Die Verwaltung steht der beabsichtigen Erweiterung positiv gegenüber. Sie sei städtebaulich vertretbar und ausdrück­lich erwünscht, steht in der aktuellen Beschlussvorlage. „Die Erweiterung trägt zu einer Stärkung des Nahversorgungsstandortes bei“, heißt es. Wenn der Planungsausschuss dem Satzungsbeschluss zustimmt, wird der Rat am Mittwoch, 20. Februar, über die Erweiterung abstimmen.

Kritische Stimmen zum Vorhaben werden derweil vonseiten des Delmenhorster Bürgerforums laut. Es befürchtet, dass der gerade erst sanierte Innenstadtbereich unter eines solchen Neubaus leiden könnte. „Wir befürchten, dass bezüglich der Stadtplanung nunmehr Fehler der Vergangenheit wiederholt werden“, schreibt Michael Effenberg. Der Besucherstrom in der Innenstadt lasse „aufgrund der vielen Nebenzentren“ nach. Eine Aldi-Erweiterung würde dies nur noch weiter unterstützen.

• Die Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr hat am Dienstag, 19. Februar, 17 Uhr, Großer Sitzungssaal im Rathaus, noch weitere Themen auf dem Programm: So wird eine Änderung des Bebauungsplans für die Grüne Straße 20 behandelt. Grund ist eine Bauvoranfrage, ob das bestehende Gebäude im Erdgeschoss zu einer Spielhalle mit einer Nutzfläche „von bis zu 100 Quadratmetern“ umgenutzt werden kann.

Außerdem beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses mit der Gehwegverbreiterung Willy-Brandt-Allee. Hier war im November 2017 eine Verbreiterung beschlossen worden. Ein Großteil der Anlieger teilt nun aber mit, dass sie kein Erfordernis für Gehwegverbreiterungen sehen. Die Grünen haben deshalb beantragt, den Beschluss zurückzunehmen.