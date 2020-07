Politik: CDU beantragt Nachnutzung des AOK-Gebäudes

Delmenhorst Eine Herrichtung des derzeitigen AOK-Gebäudes für die Nachnutzung durch das Stadtmarketing und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat nun der Vorsitzende des Planungsausschusses Heinrich-Karl Albers für die CDU-Stadtratsfraktion beantragt. Die Haushaltsmittel für das Herrichten seien in den Haushalt 2020 einzustellen. Das schreibt der CDU-Kreisverband Delmenhorst in einer Pressemitteilung.

„Der jetzige Standort des Stadtmarketings im Rathaus ist nicht optimal, da während der Schließzeiten des Rathauses (freitags ab 12 Uhr und samstags und sonntags ganztägig) das Stadtmarketing ebenfalls geschlossen ist. Gerade während der Schließzeiten wäre eine Öffnung des Stadtmarketings in einem bestimmten Zeitfenster wünschenswert“, führt Albers aus.

Im AOK-Gebäude sei das Stadtmarketing verkehrstechnisch leichter erreichbar und befinde sich an zentraler Stelle, so Albers. Er hob die Nähe zum Wohnmobilstellplatz, Bootsverleih, Graft und Grafttherme hervor.

Auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wäre am neuen Standort leichter erreichbar und „nicht so versteckt wie in der Lange Straße, was auch eine Erleichterung für Unternehmer wäre, die in Delmenhorst etwas investieren wollen,“ führt Albers aus. • Aktuell gibt es zwei Anträge der Grünen zu Fahrradboxen und einer zertifizierten Fahrradstation. Auf die Wichtigkeit eines Fahrradkonzepts für den Radverkehr wiesen die Stadtratsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Partner und CDU in einer Pressemitteilung hin.

Immer mehr Menschen würden sich zur Arbeit oder in der Freizeit mit dem Rad bewegen, heißt es weiter. Das entlaste das Straßennetz und schone die Umwelt. Damit jedoch ein funktionierendes Gesamtsystem in Delmenhorst entstehe, werde ein Zusammendenken der Infrastruktur am Bahnhof benötigt.

Damit eine Gesamtstrategie allen Ansprüchen der unterschiedlichen Nutzergruppen gerecht wird, möchten die Grünen und die CDU zunächst im zuständigen Fachausschuss (5P) ausführlich darüber beraten. Aus diesem Grund wurden die entsprechende Vorlagen im Betriebsausschuss VVD von der Tagesordnung genommen und an den FA 5P verwiesen.