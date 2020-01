Delmenhorst Raketen, Batterien, Böller: Tausende Menschen haben vor wenigen Tagen auch in Delmenhorst mit Feuerwerkskörpern lautstark und farbenfroh das neue Jahr begrüßt. Für die Zukunft wünscht sich FDP-Ratsherr Murat Kalmis aber, das Silvesterfeuerwerk von Privatpersonen zu beschränken – oder sogar ganz zu verbieten.

„Das jüngste Unglück im Krefelder Affenhaus hat mich emotional sehr mitgenommen“, erklärte Kalmis seine Beweggründe für einen Antrag, den er am Freitag an Oberbürgermeister Axel Jahnz geschickt hat. Das Affenhaus im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht durch eine von fünf schwebenden Himmelslaternen in Brand geraten. Mehr als 30 Tiere starben. In seinem Schreiben fordert der FDP-Politiker, statt der alljährlich privaten Silvesterfeuerwerke ein zentrales, von der Stadt organisiertes Feuerwerk auf dem Marktplatz stattfinden zu lassen. Neben dem Unglück in Krefeld begründete er seinen Antrag auch mit dem vor kurzem getroffenen Ratsbeschluss, eine Klimamusterstadt zu werden. „Die Feinstaubbelastung in der Luft ist auch Tage nach Silvester auf bedenklichem Niveau, die Verletzungsrate der Bürgerinnen und Bürger steigt in dieser Nacht enorm und die andauernde allgegenwärtige Lärmbelästigung schadet Mensch und Tier zugleich“, schreibt Murat Kalmis in seinem Antrag.

Er stehe hinter einem Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen ab Dezember 2020 und bat die Stadtverwaltung zu prüfen, ob ein solches Verbot rechtlich durchsetzbar wäre.

Ob es dabei eine positive Antwort aus der Verwaltung gibt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass nach der Bundesgesetzgebung zur Verwendung von Sprengstoffen Kleinfeuerwerke grundsätzlich vom 31. Dezember bis 1. Januar von Erwachsenen abgebrannt werden dürfen. Dieses Bundesrecht darf von einer Kommune nicht aufgehoben werden. Möglich ist jedoch, Verbotszonen einzurichten.

Kalmis’ Gruppenkollege im Rat, Peter Stemmler (UAD), hatte sich bereits im Dezember für ein generelles Verbot des sogenannten Vorschießens von Feuerwerk starkgemacht, um die dadurch freigesetzten Mengen an Feinstaub zu senken. Das Delmenhorster Rathaus hatte daraufhin mitgeteilt, dass sie über keine rechtliche Handhabe verfügen und gewerbliche Feuerwerke laut Gesetzgebung nur gemeldet werden müssen.