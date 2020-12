Mit 1,22 Promille am Steuer: Betrunkener Delmenhorster flüchtet vor der Polizei

Delmenhorst Ein betrunkener Autofahrer aus Delmenhorst ist am Mittwoch vor der Polizei geflüchtet und über die Autobahn gerast. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten den Fahrer eines schwarzen Daimlers gegen 3.15 Uhr auf der Autobahn 28 nahe Delmenhorst kontrollieren, schalteten das Blaulicht ein und gaben ihm Anhaltezeichen. Doch der Autofahrer hielt nicht an sondern beschleunigte stattdessen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Oldenburg. Schließlich verließ er an der Anschlussstelle Deichhorst die Autobahn und bog nach links auf die Wildeshauser Straße in Richtung Stadtmitte ab. Dort kam dem Mann ein zweiter Streifenwagen entgegen, so dass dieser vor einem Kreisel aufgab und nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbog. Als die Polizisten den Mann kontrollierten, stellte sich heraus, dass der 37-jährige Delmenhorster Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,22 Promille. Dem Mann wurde Blut entnommen sowie sein Führerschein und die Autoschlüssel beschlagnahmt. Auf den Delmenhorster kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, in Delmenhorst ein Auto beschädigt und ist dann geflüchtet. Laut Polizei fuhr der unbekannte Fahrer auf der Grünen Straße in Richtung Stickgraser Damm und stieß beim Vorbeifahren gegen den schwarzen VW Polo einer 53-Jährigen Delmenhorsterin, der am Straßenrand zwischen der Heidestraße und der Straße „Bremer Feld“ geparkt war. Am Polo entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen der Flucht vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21/15 59-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.