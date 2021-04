Polizei Delmenhorst: Berauscht, angetrunken und ohne Führerschein gefahren

Delmenhorst Ohne Führerschein, angetrunken und berauscht ist ein 52-Jähriger am Mittwoch mit einem nicht zugelassenen Motorrad in Delmenhorst unterwegs gewesen. Als Polizisten den Mann und seine Mitfahrerin gegen 21.20 Uhr auf der Düsternortstraße kontrollieren wollten, flüchtete er, wurde jedoch vor einer Baustelle am Brendelweg gestoppt. Bei der Kontrolle ergaben Tests, dass der Delmenhorster Alkohol (0,52 Promille) und Drogen (Amphetamine und Opiate) konsumiert hatte. Ihm wurde Blut abgenommen und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Da er und seine 37-jährige Mitfahrerin aus Delmenhorst gegen die Ausgangssperre verstießen, erwartet beide ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.