Polizei Delmenhorst: Falsche Wasserwerker bestehlen 90-Jährige

Delmenhorst Falsche Wasserwerker haben am Montag eine Frau in Delmenhorst bestohlen. Laut Polizei betrat ein Mann zwischen 15 und 16 Uhr unter einem Vorwand die Wohnung der 90-Jährigen an der Liegnitzer Straße. Er war 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hatte dunkelblonde, kurze Haare und trug eine blaue OP-Maske sowie eine kleine Tasche. Während er die Frau im Badezimmer ablenkte, stahl vermutlich ein weiterer Täter Gegenstände im Wert von 4000 Euro aus der Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 42 21/15 590) an.