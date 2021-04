Polizei Delmenhorst: Streit zwischen zwei Familien eskaliert

Delmenhorst Fünf Personen sind bei einem handfesten Streit am Donnerstag in Delmenhorst leicht verletzt worden. Der Polizei wurde gegen 20.25 Uhr eine Auseinandersetzung im Hausflur eines Mehrparteienhauses an der Schwabenstraße gemeldet. Die Beamten trafen dort auf Angehörige zweier Familien, die aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten waren. Dieser war jedoch eskaliert und hatte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt, bei der auch Holzlatten und Metallstangen eingesetzt wurden. Zudem ging ein hölzerner Schuhschrank zu Bruch, als er von einer der streitenden Personen geworfen wurde, teilt die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung wurden vier Männer zwischen 26 und 38 Jahren sowie eine 30-jährige Frau leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.