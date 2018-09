Delmenhorst Eine 87-jährige Frau aus Delmenhorst ist am Donnerstag in der Welsestraße in Delmenhorst überfallen worden. Ein unbekannter Mann versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Das teilte am Freitag die Polizei mit.

Die Delmenhorsterin war am Nachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrer Tochter in der Welsestraße unterwegs. Von dort gingen sie in Richtung der Delme-Werkstätten und nutzten einen kleinen Fußweg. Dort näherte sich von hinten ein Unbekannter, griff den Riemen ihrer Handtasche und zerrte daran. Die 87-Jährige kam daraufhin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Laut Angaben der Polizei blieb der Täter erfolglos und flüchtete ohne Tasche in unbekannte Richtung. Die Frauen beschrieben den Mann als männlich und von normaler Statur. Er soll dunkle Haare gehabt haben und komplett schwarz gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder im Bereich der Welsestraße, Richtstraße und Herderstraße eine entsprechende Person gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04 22 1/15 59 0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.