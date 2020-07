Polizei Delmenhorst: Unbekannte rauben Bremer beim Bargeldeinzahlen aus

Delmenhorst Ein 26-Jähriger ist am Montag beim Geldeinzahlen in Delmenhorst ausgeraubt und dabei leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach brachte der Mann, ein Mitarbeiter eines Smartphone-Shops an der Langen Straße, gegen 14.20 Uhr die Einnahmen des Geschäftes zur Commerzbank.

Dabei kamen dem Bremer zwei Männer entgegen, von denen ihm einer die Tasche – ein schwarzes Ledermäppchen mit einem Aufdruck der Commerzbank – mit dem Bargeld aus der Hand riss. Dann flüchteten beide zu Fuß über die Lange Straße in die Bahnhofstraße und weiter bis zur Musikschule an der Schulstraße.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: das Alter des ersten Täters wird auf Ende 20 Jahre geschätzt, er war von kräftiger Statur und trug eine Lederjacke. Der zweite Täter hatte dunkle Haare, einen Bart und trug eine Cappi.

Außerdem trugen die Täter beim Raub eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung, beide waren 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatten ein südländischen Aussehen.