Polizei Delmenhorst: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Auto

Delmenhorst Unbekannte haben zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.25 Uhr, diverse Werkzeuge aus einem Auto in Delmenhorst gestohlen. Laut Polizei schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Renault Kangoo ein, der an der Brauenkamper Straße auf Höhe Hundertster Weg stand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 42 21/15 59-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.