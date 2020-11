Polizei Delmenhorst: Unbekannte wollen in Käsefachgeschäft einbrechen

Delmenhorst Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in ein Käsefachgeschäft in Delmenhorst einzubrechen. Laut Polizei wollten die Täter die Eingangstür eines Käse- und Spezialitätengeschäftes an der Lange Straße aufhebeln. Sie ließen dann allerdings von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21/15 590 an die Polizei Delmenhorst wenden.