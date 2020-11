Polizei Delmenhorst: Unbekannter stiehlt mehr als 100 Euro in Supermarkt

Delmenhorst Mehr als 100 Euro Bargeld hat ein Unbekannter am Dienstag bei einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Stedinger Straße in Delmenhorst erbeutet. Laut Polizei stahl der Täter dort in der Gemüseabteilung zwischen 14.10 und 14.20 Uhr das Portemonnaie einer 59-jährigen Delmenhorsterin aus ihrem Rucksack, der am Einkaufswagen hing. Hinweise an: Telefon 0 42 21/15 590.