Delmenhorst Späte Reue? Als ein 22-jähriger Iraker am Freitagnachmittag die zahlreichen Beamten der Bundespolizei am Delmenhorster Bahnhof erblickte, schüchterte die erhöhte Präsenz der Beamten den jungen Mann wohl mächtig ein. Denn kurze Zeit später sprach der 22-Jährige die Beamten an, weil er offenbar ahnte, dass nach ihm gesucht wurde, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der Grund für das erhöhte Polizeiaufkommen am Delmenhorster Bahnhof war ein Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am vergangenen Freitag und Samstag. Die zahlreichen Beamten vor Ort machten den 22-Jährigen offenbar reumütig. Bei der Überprüfung der Personalien des jungen Mannes stellten die Bundespolizisten fest, dass der 22-Jährige von der Staatsanwaltschaft in Oldenburg per Haftbefehl gesucht wird. Er war wegen Körperverletzung verurteilt worden und hatte noch eine Geldstrafe von 1200 Euro zu bezahlen oder eine Restfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Die Bundespolizisten konnten den 22-jährigen Iraker noch vor Ort an die Dienststelle der Polizei in Delmenhorst übergeben. Dort bezahlte er die Strafe und ersparte sich damit den drohenden Gefängnisaufenthalt.