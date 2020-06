Pkw-Kontrolle In delmenhorst: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer - Kind saß auf Rückbank

Delmenhorst Beamte der Polizei Delmenhorst haben am Montag einen 32-jährigen Autofahrer gestoppt. Er war alkoholisiert und ohne Führerschein mit seinem einjährigen Sohn unterwegs.

Gegen 20.40 Uhr Uhr stellten die Beamten in der Bremer Straße in Delmenhorst einen grauen Opel fest, der in Richtung Bremen fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle teilte der 32-Jährige aus Bremen mit, dass er Alkohol getrunken habe und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Durch einen Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,6 Promille aufwies. Im Pkw lagen zudem mehrere leere Alkoholflaschen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der einjährige Sohn des Mannes ohne jegliche Sicherung im Kindersitz auf der Rücksitzbank saß.

Das Kind wurde vorübergehend einem Verwandten übergeben, da der 32-Jährige für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht wurde.

Gegen den 32-Jährigen aus Bremen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund seines fahrlässigen Verhaltens wurde das zuständige Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.