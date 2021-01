Polizei stoppt Raser: Mit 93, 92 und 74 km/h durch Delmenhorst gerast

Delmenhorst Drei Raser hat die Polizei am Dienstag in Delmenhorst gestoppt. Demnach maßen die Beamten zwischen 22 und 23.30 Uhr an der Friedrich-Ebert-Allee, auf Höhe des Finanzamtes, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Das Ergebnis war erschreckend, teilt die Polizei mit: Mit 93, 92 und 74 km/h bei erlaubten 50 km/h waren drei Personen deutlich zu schnell unterwegs. Auf sie kommen hohe Bußgelder und auf zwei von ihnen Fahrverbote zu. Auffällig war zudem, dass sie sich allesamt noch in der Probezeit befanden.