Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Delmenhorst Zu schnell, betrunken und mit gefälschtem Führerschein ist ein 35-jähriger Fahrer aus Polen auf der B 75/A 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst am Freitag, 0.30 Uhr, unterwegs gewesen. Er fiel der Autobahnpolizei auf der B 75 in Fahrtrichtung Oldenburg auf, da er mit 104 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Der Pkw fuhr in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle ergab ein Alkomatentest einen Wert von 1,22 Promille. Des Weiteren wurde bei der Überprüfung des Führerscheins festgestellt, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.