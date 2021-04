Polizei sucht Zeugen: Delmenhorster Ladendieb flüchtet ohne Beute

Delmenhorst Drei Männer, die am Montag in Delmenhorst versucht haben, einen flüchtigen Ladendieb aufzuhalten, sucht die Polizei. Ein Unbekannter versuchte gegen 14.15 Uhr in einem vollgepackten Rucksack Lebensmittel aus dem „Kaufland“ an der Stedinger Straße zu stehlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Dieb und wollte ihn aufhalten. Der Täter flüchtete aus dem Markt und fuhr mit einem Fahrrad davon. Dabei ließ er den Rucksack voller Diebesgut zurück. Drei Männer wurden ebenfalls auf den Ladendieb aufmerksam und versuchten ihn aufzuhalten. Da er aber aggressiv reagierte, ließen sie von ihm ab. Die Polizei bittet die Männer und weitere Zeugen, sich unter Telefon 0 42 21/ 15 590 zu melden. • Mit einem gefälschten Führerschein ist ein 29-Jähriger am Montag auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden gegen 15.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr auf einen Kleinwagen aufmerksam, in dem ein zweijähriges ungesichertes Kind saß. Sie kontrollierten den VW auf einem Parkplatz in Groß Mackenstedt. Dabei stellten sie fest, dass der Führerschein des Fahrers aus Delmenhorst gefälscht war. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.