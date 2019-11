Delmenhorst Mehrere Einbrüche sind am Dienstag im Stadtgebiet Delmenhorst verübt worden. In der Zeit von 13.30 bis 17.45 Uhr suchten die unbekannten Täter ein Einfamilienhaus in der Jütlandstraße auf, teilte die Polizei mit. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt durch eine rückwärtige Tür. Die Täter konnten Bargeld sowie Schmuck erbeuten. In ein weiteres Einfamilienhaus in der Danziger Straße wurde von 17.05 bis 19.15 Uhr eingebrochen. Auch hier gelangten die Täter gewaltsam in die Räume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist bislang unbekannt.

Über eine Terrassentür verschafften Täter sich außerdem in der Zeit von 18.45 bis 19.55 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Lüneburger Straße. Hier konnten sie Bargeld erbeuten, so die Polizei. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht angegeben werden, wird aber im niedrigen fünfstelligen Bereich vermutet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 42 21/1 55 90 zu melden.