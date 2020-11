Polizei häufig im Einsatz

Delmenhorst Zu mehreren Einsätzen mussten die Beamten der Delmenhorster Polizei ausrücken: • Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 6. November, gegen 7.10 Uhr am Heidkruger Weg. Zuvor hatte ein 26-jähriger Delmenhorster nach rechts in den Großen Tannenweg abbiegen wollen. Dabei übersah er eine 14-jährige Radfahrerin, die sich beim Zusammenstoß leicht verletzte. • Am Freitag, 6. November, kontrollierten Beamte kurz vor Mitternacht einen 37-jährigen Delmenhorster Autofahrer in der Wendenstraße. Er besaß keinen Führerschein und hatte Drogen konsumiert. • Zu einem weiteren Unfall, kam es am Samstag, 7. November, gegen 10.45 Uhr auf dem Brendelweg. Ein 77-jähriger Delmenhorster wollte nach rechts in den Blücherweg abbiegen und übersah dabei zwei Fußgänger (57 und 60 Jahre alt), welche die Straße bei Grün querten. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fußgänger schwer verletzt. • In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter ein Fenster einer Logopädiepraxis in der Mühlenstraße auf und gelangten ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf 800 Euro. • In ein Einfamilienhaus am Hermannsweg brachen zudem bislang Unbekannte durch ein Küchenfenster in der Nacht von Freitag auf Samstag ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.