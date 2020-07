Polizei kontrolliert am Bahnhof

Delmenhorst Betäubungsmittel in geringen Mengen hat die Polizei am Donnerstag am Bahnhof Delmenhorst bei einem 27-jährigen Delmenhorster und einem 20-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee gefunden, teilte die Polizei mit. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurden bei Polizeikontrollen Gespräche zu infektionsschützenden Maßnahmen wie das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen geführt und 44 Personen überprüft.