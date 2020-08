Polizeikontrollen In Delmenhorst: Mehr als 40 Fahrräder haben Mängel

Delmenhorst Sicher im Straßenverkehr: Die Polizei Delmenhorst kontrollierte mehr als 100 Fahrräder in Delmenhorst. Dabei wurden 40 Verstöße festgestellt.

Hintergrund der Kontrollaktion war die landesweite Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Niedersachsen, um nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, sondern auch die Anzahl der Verkehrsunfallopfer zu reduzieren. Im Fokus steht hierbei seit mehreren Jahren der Radverkehr, da die Zahl der Verkehrsunfälle Radfahrern, auch mit E-Bikes, immer mehr zunehmen. Daher wurden die Kontrollen in Delmenhorst an Orten gemacht, durchgeführt, an denen es häufig zu Verkehrsunfällen mit Radfahrern kam. Bei den Verstößen handelte es sich um defekte oder fehlende Teile, wie Lampen, der Fahrräder. In diesen Fällen wurde vorerst kein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, sondern die Fahrer haben die Möglichkeit, den Fehler am Fahrrad zu beheben.

Neben Ordnungswidrigkeiten wurden auch drei Fahrräder kontrolliert, die zuvor als entwendet gemeldet wurden. Die Fahrräder wurden daraufhin beschlagnahmt. Gegen die Nutzer der Fahrräder wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeitnah sollen die Räder ihren Eigentümern ausgehändigt wurden. Außerdem wurden die Radfahrer über mögliche Gefahren im Zusammenhang mit „Dooring-Unfällen“, dem toten Winkel oder Ablenkung durch Smartphones und Kopfhörer informiert.

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch weist daraufhin hin, dass gerade zum Schulanfang, zahlreiche Kontrollen rund um die Schulen und Kindergärten geplant seien. Zudem weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass auch zukünftig mit verschiedensten Verkehrskontrollen gerechnet werden muss.