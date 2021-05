Polizist erschießt Pitbull

Delmenhorst Bei einem Polizeieinsatz in der Stadt Delmenhorst ist am Donnerstagabend ein Pitbull in Notwehr von den Beamten erschossen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.10 Uhr wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Vater (52) und Tochter (21) gerufen. Der Anrufer habe zudem mitgeteilt, dass sich im Wohnhaus zwei sogenannte Kampfhunde befinden würden, die vor Eintreffen der Polizei weggesperrt sein werden.

Während der Vater und seine 54-jährige Frau im Haus Angaben zur Sache machten, stürmte ein Brindle Pitbull Rüde aus dem Haus in den Garten auf Beamte der Bereitschaftspolizei zu. Nur durch mehrere Schüsse konnte ein Angriff abgewehrt werden, hieß es von der Polizei. Das Tier erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Da auch der zweite Hund auf die Polizeibeamten zustürmte, zogen sich die Beamten zurück. Ein Polizeibeamter verletzte sich hierbei leicht. Durch die Hausbewohner wurde der zweite Hund erst im Anschluss weggesperrt.