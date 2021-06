Polizisten vermuten Fahruntüchtigkeit

Delmenhorst Die Polizei in Delmenhorst sucht nach Personen, die aufgrund des Fahrverhaltens eines 81-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden. Am Mittwoch hat der 81-jährige Autofahrer aus Delmenhorst gegen 7.20 Uhr stadtauswärts auf der Adelheider Straße die Ampel auf Höhe der Einmündung Stauffenbergstraße passiert, obwohl diese für ihn Rotlicht zeigte. Anschließend geriet er laut Polizei mit seinem orangefarbenen Transporter wiederholt in den Gegenverkehr. Bei einer Kontrolle schöpften Polizisten den Verdacht der Fahruntüchtigkeit. Wer durch die Fahrweise gefährdet wurde, kann sich melden: Telefon 0 42 21/1 55 90.