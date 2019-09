Delmenhorst In den Fluren der BBS II Delmenhorst hängen am Mittwochvormittag Plakate mit Aussagen wie: „Glücksspiel ist eine Krankheit“. Oder: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Oder: „Wenn ich regelmäßig spiele, kommt irgendwann der große Gewinn.“ Aufgehängt haben die Plakate Simone Beilken und Tim Berthold von der Anonymen Drogenberatung Delmenhorst, um die Schülerinnen und Schüler am Aktionstag Glücksspielsucht über Reize und Risiken blinkender Automaten, Glücksräder, Poker, Sportwetten und dergleichen aufzuklären.

„Wenn ich regelmäßig spiele, kommt nicht der große Gewinn, sondern ganz sicher etwas anderes: die Spielsucht“, sagt Simone Beilken. Und mit der Spielsucht kommen oft eine erhöhte Straffälligkeit, meistens eine hohe Verschuldung. Beilken erzählt den Schülern von Klienten der Drogenberatung Delmenhorst, die durch ihre Spielsucht Schulden von mehr als 80 000 Euro angehäuft haben.

Glücksspielsucht steht nach der Abhängigkeit von Alkohol, Nikotin, Medikamenten und illegalen Drogen an fünfter Stelle der häufigsten Suchterkrankungen.

Der Gedanke an den großen Gewinn spiele laut Simone Beilken beim Spiel ums vermeintlich schnelle Geld nur zu Beginn eine Rolle. Das sei nur der Motor, der die Spielsucht ins Rollen bringe. „Das wird irgendwann abgelöst vom Spielen an sich. Das hat eine rauschähnliche Wirkung. Spielhallen wirken ähnlich wie Kokain“, sagt Beilken. Das Glücksrad, das sich dreht, der Automat, der blinkt und verlockende Geräusche von sich gibt: Auf Spielsüchtige wirkt das zunächst beruhigend, es lenkt ab von negativen Gedanken. Um die Wirkung aufrechtzuerhalten, werden jedoch bald Einsätze, Zeit und Intensität des Spiels erhöht.

Bestätigen kann dies Gabriel, ein Schüler der BBS II. Zwei Jahre lang hat er an Spielautomaten in Delmenhorst gezockt. „Ich wusste nicht mal, wie das funktioniert, hab’s einfach ausprobiert“, sagt er. Wenn er davor stand, ignorierte er alles andere um sich herum: Anrufe, Menschen, die ihn ansprachen. „Die Leute an den Automaten sehen immer schlecht aus“, sagt er und spricht von traurigen Gesichtern und leeren Blicken. Gabriel hat den Absprung geschafft – ohne größere Schulden. Den Aktionstag findet er gut, „um Leute zu motivieren, das gar nicht erst anzufangen“. Immerhin kennt er Menschen, die sich vollkommen zurückgezogen haben, die Miete nicht mehr bezahlen konnten, deren Beziehungen in die Brüche gingen. „Der Automat verändert den Menschen. Zum Negativen“, sagt Gabriel.

Dass die Anonyme Drogenberatung den Aktionstag 2019 in den BBS II durchführt, ist keine Zufall: Zum einen sind hier laut Beilken die meisten Schüler aus dem Einzugsgebiet, zum anderen sind Jugendliche im Berufsschulalter besonders gefährdet. „Sie können oft nicht einschätzen, dass das süchtig macht.“

Doch mit Prävention mit Plakaten und einem symbolischen Geldscheinschredder im Spielautomatendesign allein ist es laut Beilken längst nicht getan. Sie fordert verstärkte gesetzliche Spielerschutzmaßnahmen, zum Beispiel: eine beschränkte, gesetzlich überwachte Anzahl von Spielhallen und Wettbüros, ein Einsatzlimit für Spieler, keine Spielhallen neben Schulen und keine Automaten in Kneipen.