Delmenhorst Einen ersten Einblick in den Alltag verschiedener Berufsgruppen haben einige Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule bekommen. Bei der Praktischen Berufsorientierung präsentierten sich am Dienstag elf Arbeitgeber aus Delmenhorst und der Umgebung. Anhand von Theorie und Praxis wurden die unterschiedlichen Tätigkeiten vorgestellt. Ziel war es, den Teilnehmern, ein bevorzugtes Berufsfeld erkennbar zu machen. Durchgeführt wurde die Veranstaltung von UP Consulting.

Um den Jugendlichen die Hemmschwellen vor den Gesprächen mit den Firmenvertretern zu nehmen, wurden sie von Dagmar Carius-Guhn in der Schule vorbereitet. „So konnten sie an den Stände auch mal mit den Menschen reden“, sagte Carius-Guhn. Auch Sozialpädagogin Alexandra Groß von der Oberschule war mit der Veranstaltung zufrieden.

Die Unternehmen wiesen noch einmal darauf hin, dass es für die Jugendlichen nun an der Zeit sei, ihr Leben und ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Dies bedeute, dass man aktiv werden müsse und nicht darauf warten dürfe, dass sich jemand bei einem meldet, um einen Ausbildungsplatz anzubieten – dies würde nicht passieren.

Vertreten waren beispielsweise die Bäckerei Mönchhof (Bäcker/Konditor), das Etelser & Alperi Käsewerk (Milchtechnologe), die Firmen Hammer (Raumausstatter/Bodenleger) und Fassmer (Verfahrensmechaniker), die Kita Zachäus (Erzieher), das Finanzamt Delmenhorst (Steuerfachangestellter) oder Hauptzollamt Bremen (Zollbeamte).