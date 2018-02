Delmenhorst In Flammen aufgegangen sind am Montagabend zwei Wohnungen in der siebten und achten Etage des im Herbst 2017 geräumten und seitdem leerstehenden Wohnblocks Nr. 12 in der Straße „Am Wollepark“. Die Feuerwehr, die den Brand von außen mit der Drehleiter und per Innenangriff bekämpfte, hatte die Situation relativ schnell im Griff.

Ob sich Personen in dem unbewohnten und versiegelten Gebäude befanden, war laut Polizei zunächst unklar. Ebenso ist die Ursache des Feuers unbekannt. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst-Stadt war in einer Gesamtstärke von rund 40 Mann im Einsatz.