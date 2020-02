Delmenhorst Mit sicheren Handgriffen setzt Markus Zimmer eine Platine in den Grillautomaten „Grillomax“ ein und schraubt sie fest. Mit einem prüfenden Blick schaut er, ob alles richtig sitzt, dann verkabelt er sie mit dem Rest der Technik. Zimmer macht seinen Job in der Montage beim Grillspezialisten Remotion in Delmenhorst gerne. „Das ist eine Tätigkeit, die mir liegt. Ich bin hier im Unternehmen sehr zufrieden“, sagt der 38-jährige Angestellte.

Chance auf Teilhabe

Durch das Teilhabe-Chancengesetz hat Zimmer endlich die Gelegenheit auf eine neue Anstellung erhalten. Damit fördert das Jobcenter Menschen, die lange Zeit keine Beschäftigung gefunden haben, und ermöglicht ihnen den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt. Bei der Firma Remotion ist er bereits der dritte Mitarbeiter, der durch das Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in Festanstellung gekommen ist. „Das ist ein Vorbild für andere Unternehmen“, sagt Marion Denkmann, stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters Delmenhorst.

Absolviert hat Zimmer eine handwerkliche Ausbildung als Verfuger und Trockenbauer. In den letzten Jahren fand er allerdings keine Anstellung mehr und musste sich als Aufstocker auf 450-Euro-Basis herumschlagen. „Ich bin froh, hier einen Job bekommen zu haben“, sagt der 38-Jährige, der unbedingt in ein festes Arbeitsverhältnis zurückkehren wollte. Seit dem 1. Juli 2019 ist er nun bei Remotion.

Statt nur auf die Unterlagen zu schauen, machte sich Remotion-Geschäftsführer Emilio Reales selbst ein Bild. „Es kann Schicksale im Leben geben, die dazu geführt haben, dass Menschen lange arbeitslos sind. Wir wollen niemanden vorverurteilen“, sagt er. Bei Zimmer habe es von Anfang an „hervorragend gepasst. Wir sind sehr zufrieden, und auch bei den Kollegen ist er gut angekommen.“

Fünf Jahre gefördert

Die Förderung läuft bis zu fünf Jahre. In den ersten beiden Jahren übernimmt das Jobcenter das Gehalt zu 100 Prozent, im fünften noch zu 70 Prozent. Allerdings wird nur der Mindest- oder Tariflohn gezahlt. Das sind bei einer Vollzeitstelle etwa 1200 Euro. Nach den Angaben von Reales braucht ein Arbeitnehmer mindestens 1500 Euro netto im Monat für sein Leben. Also zahlt er obendrauf.

Gefördert durch die „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ wurden im vergangenen Jahr 53 Personen in Delmenhorst. „Nur sieben davon wurden vorzeitig beendet. Das ist eine sehr gute Zahl“, sagt Markus Behrend, Teamleiter Arbeitsvermittlung. Für die Förderung müssen die Teilnehmer in sechs der vergangenen sieben Jahre Leistungen bezogen haben. Im Jahr 2020 seien bereits 25 Anträge gestellt worden.

Ein weiteres Instrument ist die „Integration von Langzeitarbeitslosen“, für Menschen, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren. Hier werden für zwei Jahre erst 75 und dann 50 Prozent des Gehalts übernommen. 2019 gab es 22 bewilligte Anträge, für 2020 sind 36 Förderungen geplant.