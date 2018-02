Delmenhorst Auch dieses Jahr wird der Internationale Frauentag in Delmenhorst am 8. März gefeiert. „Das Jahr 2018 steht für 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Ich freue mich, dass wir wieder ein vielseitiges Programm zum Frauentag präsentieren können“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Petra Borrmann. Gemeinsam mit dem Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur, dem Mädchenarbeitskreis „GeSa“, der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), dem türkischen Arbeiterverein sowie Frauen verschiedener Parteien und Verbände wurde das Programm zur Feier aller Frauen weltweit auf die Beine gestellt.

Im Zuge des Frauenwahlrecht-Jubiläums wollen Borrmann und alle weiteren Organisatoren herausfinden, ob für Frauen „alles erreicht worden“ sei. Das Programm beginnt bereits einige Tage vorher. Mit Mädchen ab sechs Jahren werden der Internationale Frauentag und das 20-jährige Bestehen von „GeSa“ schon am Freitag, 2. März, zwischen 15 und 18 Uhr im Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße 49 gefeiert. Dabei erwartet sie ein buntes Programm mit Quiz, Tanz und Spielaktionen. Auch viele Knabbereien sollen bereitstehen.

Weiter gehen die Festivitäten am Montag, 5. März, ab 20 Uhr. Auf Einladung des städtischen Kulturbüros gastiert Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer im Familienzentrum Villa. Unter dem Titel „Das wahre Leben ist doch anders“ präsentiert sie eine rasante Liebeskomödie frei nach Anton Tschechow. Karten im Vorverkauf sind beim Kulturbüro im Rathaus oder an der Abendkasse für zwölf Euro, zehn Euro ermäßigt, erhältlich. Weitere Infos gibt das Kulturbüro unter Telefon 04221/992464.

Auch nach dem eigentlichen Veranstaltungstag am 8. März geht es weiter. Zum traditionellen Frauenempfang lädt Gleichstellungsbeauftragte Petra Borrmann am Samstag, 10. März, erstmalig ins Foyer des Kleinen Hauses, Max-Planck-Straße 4, ein. Auf dem Programm stehen ein Überraschungskurzfilm, Theaterszenen und eine Plauderrunde mit Delmenhorster Politikerinnen. Eröffnet wird der Empfang mit Theaterszenen, die eigens zum Jubiläum geschrieben wurden. Schauspielerin Birgit Scheibe verkörpert darin die Pazifistin, Fotografin und streitbare Feministin Dr. Anita Augspurg aus Verden, die die erste promovierte Juristin Deutschlands war und stark für das Frauenwahlrecht gekämpft hat. Der darauffolgende Empfang wird von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, der Frauenunion, den Grünen und der Linken unterstützt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter Telefon 04221/ 992006 gebeten.

Zum Abschluss der Jubiläumsfeiern lädt der Verein der Arbeiter und Jugendlichen aus der Türkei am Samstag, 17. März, ab 18 Uhr zum internationalen Fest in der Markthalle ein. Es werden Musik und Tanz, ein Film sowie Poetry-Slam angeboten. Eingeladen wird unter dem Motto „Für Gleichberechtigung und eine gerechte Gesellschaft für alle“. Der Eintritt kostet sechs Euro. Weitere Infos gibt es bei Ayhan Zeytin unter Telefon 0162/ 2332046.