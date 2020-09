Programm: Mehr Schritte ins Freie machen

Delmenhorst Mit einem neuen Programm meldet sich die Evangelische Familien-Bildungsstätte Delmenhorst (Efb) aus der Corona-Pause zurück. Dabei hat das Team um Leiterin Christina Peters sich an die neue Situation angepasst: Im neuen Programmheft der Efb geht es nach draußen.

„Wir haben ziemlich viele Angebote in den Garten und in die Natur verlegt“, sagt die Leiterin. Da die Räume der Efb an der Schulstraße 14 in Delmenhorst recht klein sind, hat sich das Team bei der Planung des Herbstprogrammes viele Gedanken über Veranstaltungen im Freien gemacht, um dem Hygiene-Konzept gerecht zu werden.

Kleinere Gruppen

Aufgrund der Corona-Krise dürfen maximal sechs Personen gleichzeitig in einem Kurs sein, sagt Peters. Daher hat auch bei der Efb die Digitalisierung Einzug gehalten. „Es gibt Gruppen, die sich nur noch online treffen“, sagt sie. Man überlege auch, vermehrt Vorträge digital anzubieten, damit Zuhörer von zuhause aus mitmachen können. „Wir probieren das gerade aus“, berichtet Peters. „Es ist ja nur ein Zusatzangebot für unsere Teilnehmer, wenn sie sich auch noch online treffen können.“

Besonders an Familien mit Kindern habe man gedacht. „Wir haben eine Kooperation mit der Bücherei und wollen daher verstärkt auf die Themen Medien und Lesen eingehen“, sagt die Leiterin. Auch in Anbetracht des Hebammenmangels in der Region bietet die Efb einen Kurs für werdende Väter und Mütter an, in dem sie sich frühzeitig informieren können.

Finanziell sieht es seit der coronabedingten Schließung allerdings nicht ganz so gut bei der Efb aus. „Uns fehlen rund 30 Prozent an Einnahmen“, sagt Peters. Die Efb sei auf Förderungen angewiesen. Bis zu den Sommerferien war die Bildungsstätte geschlossen, nur einige wenige Kurse konnten stattfinden. „Da sind uns viele Kurseinnahmen komplett weggefallen“, sagt die Leiterin. „Die lange Pause war kritisch für uns.“

Gymnastik für Senioren

Auf der Kippe stünden noch die geplanten Kochkurse, da man diese nur schwer unter Auflagen durchführen könne. Ein weiteres Angebot wirft bei der Efb Fragen auf: die Seniorengymnastik. „Das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit“, sagt Peters. Da die Teilnehmer zur Risikogruppe gehören, wisse sie nicht, ob überhaupt Anmeldungen reinkommen würden. „Wir werden es trotzdem anbieten und wenn möglich draußen trainieren“, sagt sie. Für den Herbst sucht die Efb auch noch größere Räumlichkeiten zum Mieten für die Gymnastik. Trotz der Auflagen ist das Programmheft nicht dünner. „Mit rund 300 verschiedenen Kursen bieten wir den gleichen Umfang an wie letztes Jahr. Auch die Preise haben wir kaum verändert“, teilt Peters mit.

Sie empfiehlt, dass man sich auf der Internetseite oder telefonisch informiert, falls es noch Änderungen geben sollte.

• Das Programmheft der Evangelischen Familien-Bildungsstätte ist im Internet einzusehen. Außerdem sendet die Efb in diesem Jahr das Heft auch kostenlos zu. Zu erreichen ist sie unter Telefon 04221/ 998720.