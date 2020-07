Programm: Musikalische Früherziehung startet nach den Ferien

Delmenhorst Nach den Sommerferien beginnen die neuen Kurse in musikalischer Früherziehung für Kinder ab vier Jahren an der Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD). „Kinder brauchen Freiräume, spielerische und unverschulte Möglichkeiten, die eigenen Talente zu entdecken und auszuleben“, sagt Musikschulleiter Michael Müller. „Die musikalische Früherziehung an der MSD weckt eben diese Talente, geht in Kleingruppen mit maximal zwölf Kindern individuell auf die jungen Menschen ein und hilft den Eltern, Entscheidungen für die Zukunft ihrer Kinder zu treffen.“ Ausnahmslos speziell für dieses Elementarfach ausgebildetes Fachpersonal kümmert sich mit dem bewährten Programm „Musik und Tanz“ um die Kleinen. Die Elternberatung spielt eine wichtige Rolle – dafür wird extra Zeit eingeräumt.

Eltern haben häufig eine feste Vorstellung von ihren Kindern und sind oftmals erstaunt, welches ungeahnte Potenzial ihre Kinder in einer heterogenen Gruppe entwickeln. Das Erlernen eines Musikinstruments nach der Früherziehung stärkt in jedem Fall das eigene Ego und die Fähigkeit der Selbsteinschätzung.

Das Programm läuft über zwei Jahre und begleitet die Kinder in die Schulzeit. Nach einer spielerischen Heranführung an Musik tritt im zweiten Jahr die Instrumentalkunde hinzu: Die Kinder lernen alle Instrumente kennen, die sie in ihrem Alter bereits erlernen könnten. Ein Tag der offenen Tür mit Probiereinheiten der Instrumente schließt sich ebenso an wie Schnupperkurse über zweimal 30 Minuten Unterricht. Danach gibt es eine dreimonatige Probezeit.

Die Probezeit gilt ebenso für die musikalische Früherziehung. Diese Kurse konzentrieren sich ganz auf die musikalische Grunderfahrung ohne weiteres Beiwerk. Der Unterricht findet einmal wöchentlich zu Schulzeiten statt und dauert jeweils 75 Minuten zuzüglich 15 Minuten Elternbesprechungszeit. In den Schulferien ist Pause. Elternstunden, also Unterricht gemeinsam mit den Eltern, ergänzen das Angebot.

Die Kosten betragen 300 Euro pro Schuljahr. Wohngeldberechtigte oder Hartz-IV-Empfänger erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0 42 21/1 41 13 in der Musikschule oder per E-Mail an musikschule@delmenhorst.de.