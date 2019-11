Delmenhorst Ausgestattet mit einem richtigen Kassensystem, reichlich Weihnachtsartikel und einem Dienstplan werden die Schülerinnen und Schüler der BBS I unternehmerisch tätig. Eine Klasse der „Einjährigen Berufsfachschule für Realschulabsolventen mit dem Schwerpunkt Handel“ führt ab sofort jeden Tag einen Stand auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt im Bereich der Fußgängerzone.

Kerzen, Deko, Holzfiguren und Christbaumkugel bieten die Schüler für den gesamten Zeitraum des Weihnachtsmarktes an. Der Stand ist in zwei Schichten am Tag durch jeweils zwei Schüler von 10.30 bis 19.30 Uhr besetzt. Auch am Wochenende sind die Jugendlichen an der Bude vertreten.

Laut dem Lehrer Thorben Umbach, der die Jugendlichen mit Tim Kruse unterstützt, wird für das Projekt die Schulzeit nicht reduziert. Versäumte Unterrichtsstunden müssen die Schüler eigenständig nachholen, sagt Umbach. Dabei lassen die zwei Lehrkräfte die Schüler ihr Unternehmen weitestgehend alleine führen. „Dadurch lernen sie einfach am meisten“, erklärt Umbach. Mit dem Projekt soll der theoretische Wirtschaftsunterricht der Schule durch die praktische Arbeit ergänzt werden.

Zu den Aufgaben der Schüler zählen unter anderem das Anmieten des Weihnachtsmarktstandes, die Kalkulation der Verkaufspreise sowie die Einrichtung der Bude. Die Ware haben die Schüler im Vorfeld bei zwei Großhändlern eingekauft. Schon zu Beginn des Schuljahres haben sie mit der Planung der Schülerfirma begonnen. Abteilungen des Unternehmens für den Einkauf, Verkauf, die Verwaltung, das Marketing und das Rechnungswesen wurden gegründet. Selbst eine Geschäftsführerin und ihren Stellvertreter hat die Klasse gewählt. „Wir haben sehr viel Zeit in die Planung reingesteckt“, sagt Abgar Uyar, der stellvertretende Geschäftsführer der Schülerfirma.

Nach Abschluss des Projekts „Weihnachtsmarkt“ plant die Klasse die Eröffnung eines Ladenprojekts ab Februar, erklärt Umbach. Die Erlöse beider Projekte sollen am Ende des Schuljahres gespendet werden.