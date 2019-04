Delmenhorst „Viele Langzeitarbeitslose haben die Perspektive verloren“, sagt Wilhelm Albers. Er leitet das Werkstattprojekt der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) in Delmenhorst, welches am Freitag die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Das Projekt ist eine Kooperation von der LEB und dem Jobcenter. Seit Mai 2018 arbeiteten zunächst 25, seit März 27 Menschen im Werkhof: in den Bereichen Gartenbau, Hauswirtschaft, Holzwerkstatt, Textilwerkstatt und Metall.

Das Projekt richtet sich an Langzeitarbeitslose, bei denen sich die Vermittlung schwierig gestaltet. Nicht der Eintritt in den regulären Arbeitsmarkt habe Vorrang, sondern die Heranführung an eine geregelte Tätigkeit, erklärt Marion Denkmann, Bereichsleiterin des Delmenhorster Jobcenters.

„Wir versuchen, die Basisqualitäten zu vermitteln oder wieder einzuüben“, so Albers. Dazu gehören eine Tagesstruktur, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, aber auch die Freude an der Tätigkeit. Da es sich um ein gemeinnütziges Projekt handelt, darf keine Konkurrenz zu Betrieben entstehen. Daher kooperiert das Projekt oft mit anderen gemeinnützigen Institutionen. Im Winter haben Teilnehmende etwa Stricksachen produziert und an die Wohnungslosenhilfe übergeben. Für Langzeitarbeitslose sei es „ein tolles Gefühl“, zu sehen, was produziert wurde und damit sogar anderen helfen zu können. Ansonsten werden die Produkte etwa auf Basaren gegen eine Spende abgegeben. Das Geld fließt zurück in das Projekt, davon werden zum Beispiel Werkzeuge gekauft.

Im Projekt lernen die Menschen auch, wieder im Team zu arbeiten. Wie schwierig das sein kann, „das darf man nicht unterschätzen“, so Denkmann. Wieder mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, das war für Tamara Radtke am Anfang tatsächlich nicht leicht. Seit August arbeitet die 54-Jährige im Werkhof. Sie wollte anfangs im Garten arbeiten und hat dann auch immer wieder in der Werkstatt ausgeholfen. Teppich verlegen, Wände verputzen, Stahlträger streichen – wenn was zu tun ist, packt sie an. „Im Grunde mache ich alles gerne schön“, sagt sie. Und mittlerweile fühlt sie sich sehr wohl: „Ich komme unheimlich gern hierher.“