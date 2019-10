Delmenhorst Yoga, eine Silent Disco und verschiedene Workshops: Mit einem abwechslungsreichen Programm will das Projekt Mitschnitt Delmenhorst in den Herbst starten.

Wie klingt ein Café, eine Kirche oder ein Nachmittag im Stadion? Durch das Projekt „Mitschnitt Delmenhorst – Tonspuren einer Stadt. Immaterielles Kulturgut sammeln, bearbeiten und ausstellen“ wollen die Verantwortlichen die Töne der Stadt einfangen, erklärt die Projektleiterin Anne Angenendt. In der Projektphase „Play“ werde in verschiedenen Workshops und Veranstaltungen mit den Tonspuren gearbeitet.

• Workshops

Den Auftakt macht der Workshop „Was wir hören, ist politisch“ am Mittwoch, 9. Oktober, von 15.30 bis 19 Uhr. Dieser wird vom Mitschnitt Projekt in Kooperation mit dem feministischen Kollektiv „Feminist Friday“ auf die Beine gestellt. „Wir werden uns verschiedenen Formen von Diskriminierungen in der Musik widmen“, erklärt Virginia Sroka-Rudolph von Feminist Friday.

Musik könne nämlich bewusst oder unbewusst politische Botschaften enthalten. Treffpunkt ist vor dem Jutecenter. Der Workshop wird am 30. Oktober wiederholt.

• Erzählcafé

Beim Erzählcafé am Mittwoch, 16. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Nachbarschaftsbüro Düsternort solle erörtert werden, wie Delmenhorst früher geklungen hat, erklärt Maike Tönjes von Mitschnitt. Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt können erzählen, welche Geräusche für sie die Stadt ausmachen.

• Mit Ohren malen

Der 8. Dezember steht von 11 bis 14 Uhr unter dem Motto „Augen zu und Ohren auf“: Blinde, Sehbehinderte und sehende Teilnehmer werden gemeinsam zu den Tönen der Stadt malen. Geleitet vom Gehör werden zu Geräuschen aus Delmenhorst mit Acrylfarben Eindrücke auf die Leinwand gemalt.

„Was ich interessant finde ist, dass ganz unterschiedliche Ansätze dabei sind“, sagt Marc Rathke von der Regionalgruppe Oldenburg des Blinden- und Sehverbandes Niedersachsen. Treffpunkt ist das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur, Am Turbinenhaus 10.• Anmeldungen zu den Workshops unter Telefon 0176/52637901 oder per E-Mail unter kontakt@mitschnitt-delmenhorst.de.

Mehr Infos und das komplette Programm unter www.mitschnitt-delmenhorst.de